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20 апреля 2017
20:10  20 апреля 2017 0

Пермского депутата, предложившего лишать пособий матерей-одиночек, просят лишить мандата

Демченко и Клепцин Пермь, клепцин сергей
Из-за неудачной инициативы Клепцин может лишиться кресла народного избранникаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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В Перми матерей-одиночек лишили права на матпомощь
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Депутата парламента Пермского края Сергея Клепцина, предложившего оставить без пособий матерей-одиночек, просят лишить мандата. С предложением к главе Заксобрания Валерию Сухих обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По словам Волынец, в адрес Национального родительского комитета приходит множество жалоб от жителей Прикамья, которые недовольны работой Клепцина. А заявление депутата в эфире федерального телеканала «наглядно демонстрирует его личное презрительное отношение к матерям-одиночкам и малоимущим неполным семьям», пишет RT.

Клепцин ранее внес в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» поправки, согласно которым единовременную материальную помощь в размере 60 тыс. рублей матери в возрасте от 19 до 24 лет могут получить только если состоят в браке или же в документах ребёнка указано отцовство. Изменения вступили в силу с 1 января. В эфире федерального телеканала депутат пояснил, что женщины, которые не соблюдают эти условия, не должны получать материальное пособие от государства, поскольку «рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».

Поведение депутата вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение в ближайшее время подготовить законопроект, который «устранит эту дискриминацию».

Наталия Вершинина
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