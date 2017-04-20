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20 апреля 2017
20:16  20 апреля 2017 0

Будем казнить? Володин предложил изучить опыт Китая в борьбе с коррупцией

Медиа-форум
Володин в вопросах коррупции смотрит в сторону КитаяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой изучения опыта Китая по борьбе с коррупцией, так как страны должны извлекать пользу от взаимодействия. Данный вопрос политик предложил на межпарламентской комиссии в будущем году.

Об этом Володин сообщил во время встречи с членом комитета народных представителей Китая Чжан Дэцзяном, призвав и дальше обмениваться положительным опытом, передает агентство Nation News.

Стоит отметить, что, согласно открытым источникам, в КНР чаще, чем в каких-либо других странах, применяется смертная казнь, в том числе — за коррупционные преступления. С 1949 года наиболее распространенным методом казни был расстрел, но в последнее время он в значительной степени заменен смертельной инъекцией. Смертельная инъекция чаще используется для осужденных за экономические преступления и коррупцию, в то время как расстрелы используются для осужденных за убийство и наркоторговлю.

Лев Истомин
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