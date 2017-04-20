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20 апреля 2017
20:26  20 апреля 2017 0

От Киркорова требуют заплатить 25 млн рублей за просроченный кредит

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Певец не торопится платить по счетамФото: wikipedia.org

Представители банка «Церих», а также Агентства по страхованию вкладов, обратились в Хамовнический суд Москвы с иском против популярного исполнителя Филиппа Киркорова, который задолжал больше 25 млн рублей за просроченный кредит.

Еще в феврале 2015 года Киркоров взял в банке займ в 10 млн рублей под 26% годовых, а также еще 12,8 млн рублей в августе того же года. Из-за того, что звезда эстрады исправно гасил долг, второй кредит ему оформили на тех же условиях, пишет Life.ru.

В начале 2016 года у финансовой организации ЦБ отозвал лицензию, после чего певец прекратил выполнять кредитные обязательства, заемщику направляли уведомления о долге, но ответа не было, и тогда представители банка и АСВ обратились в суд.

«Стандартная процедура банкротства банка. У нас был кредит в коммерческом банке. У банка в прошлом году отозвали лицензию, — комментирует ситуацию пресс-секретарь Киркорова Антон Коробков-Землянский, его цитирует Life. — По закону о банкротстве все долги банка и все документы передаются в суд и после передаются в другую финансовую организацию, которой после и выплачивается долг». Процесс, когда кредитный долг одной организации передали другой, Коробков-Землянский назвал стандартным.

Первое судебное заседание по иску назначено на 15 мая.

Лев Истомин
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