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20 апреля 2017
20:35  20 апреля 2017 0

«Точно ведьма!» Поклонники потрясены снимком, где Ренате Литвиновой 25 лет. ФОТО

Творческий вечер Ренаты Литвиновой. Екатеринбург, литвинова рената
Так актриса выглядит сейчасФото: Анна Майорова © URA.RU

Актриса и режиссер Рената Литвинова удивила своих поклонников, выложив снимок 25-летней давности. На фото она запечатлена в белом открытом платье. Все сходятся во мнении, что за это время актриса практически не изменилась.

«Время для вас, кажется, реверсивно, — потрясены комментаторы. — Мое почтение, с вами чуть меньше боишься старости. Спасибо». «В смысле 25, а почему вы сейчас выглядите на 25», — говорят другие. «Точно ведьма», «Эликсир молодости», — ищут секрет пользователи. Некоторые высказывают точку зрения, что Литвинова с годами даже похорошела: «Если честно, то сейчас как-то лучше- с вашим шармом и выдержанной красотой. 25 лет назад этого не было».

Рената Литвинова, напомним, родилась 12 января 1967 года в Москве. 26 июля 2001 года у актрисы родилась дочь Ульяна.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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