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20 апреля 2017
21:00  20 апреля 2017 0

Преемник Путина, Госдума похоронит Ленина, в тюменской луже тонут автомобили. Главное за день — в подборке «URA.RU»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Путин дал понять, что должен делать политик, чтобы стать его преемникомФото: Владимир Андреев © URA.RU

И снова с вами вечерняя подборка лучших новостей за последние 12 часов. Только самое важное и обсуждаемое, бережно подобранное и рассортированное журналистами «URA.RU». Кстати, если вы не знали, такие подборки мы высылаем еще и в почту: для этого нужно оставить нам адрес. Оставьте — и главные новости всегда будут под рукой.

Главные новости к этому часу:

Путину сообщили о президентских амбициях спикера Госдумы Вячеслава Володина. Глава государства воспользовался случаем и немного затронул тему своего преемника.

Также президент довольно неожиданно встретился с Рамзаном Кадыровым. Глава Чечни последнее время был в эпицентре новостной повестки из-за ряда скандалов в регионе (преследование чеченских геев, нападение на Росгвардию и другие), и его визит в Кремль — ключевой момент в дальнейшей политической карьере. Мы узнали, какой сигнал получил Кадыров и все остальные политические элиты.

Госдума собралась захоронить останки Владимира Ильича Ленина, уже более 90 лет лежащие в Мавзолее на Красной площади. Инициатором стал тюменский депутат Владимир Сысоев, он рассказал «URA.RU», как предаст земле тело вождя и почему коммунисты не смогут помешать.

Группа «Мгзавреби» открестилась от участия в противостоянии вокруг Храма на воде (запланированный к постройке храм в центре Екатеринбурга). Музыканты выступили в столице Среднего Урала на Пасху, и это выступление без их одобрения сделали политической акцией.

Мы съездили в поселок Молодежный, который 10 лет назад торжественно открывали под Тюменью Медведев и Грызлов. Он должен был стать «образцовым», но сейчас в этом месте депрессивное поселение, в котором нет почти никакой цивилизации (и даже нет школы). Как на Урале бедуют люди, поверившие 10 лет назад в приоритетные национальные проекты — в нашем репортаже.

В Тюмени появилась лужа-капкан. Всего за день в нее попало семь автомобилей, в том числе «Газель». Видимо, все-таки Антон Павлович Чехов не придумывал про утонувшую в тюменской луже лошадь.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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