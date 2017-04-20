21:29 20 апреля 2017 0

Доходы многих парламентариев уменьшились Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальские парламентарии обнародовали сведения о доходах. Прошедший год для них, по всей видимости, оказался непростым. Доходы доброй половины депутатов сократились. В некоторых случаях они стали вдвое меньше.

Самые богатые из парламентариев — традиционно представители нефтегазовых компаний. Топ богатейших депутатов по-прежнему возглавляет гендиректор «Арктик СПГ 2» Сергей Соловьев. Он заработал 78,1 млн, что на 1,3 млн рублей меньше, чем в 2015 году. Его жена в 2016 году ничего не заработала, хотя годом ранее задекларировала 1,9 млн рублей. Депутат имеет три квартиры, парковочное место и два авто: AUDI и MERCEDES BENZ.

Заместитель гендиректора «Газпромнефть-Ямал» Валерий Миннибаев заработал 68,1 млн, что меньше доходов 2015 года на 3,8 млн рублей. Зато разницу погасила супруга, которая задекларировала 3,4 млн, против 215 тысяч годом ранее. Депутат имеет три квартиры, два нежилых помещения, два машиноместа. Еще одна квартира оформлена на супругу. Ездит парламентарий на Lexus, есть и автоприцеп.

Глава «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно заработал в 2016 году почти 60 млн рублей, что на 16 млн рублей больше уровня 2015 года. У него также появилась новая квартира дополнительно к уже имеющейся. Парламентарий задекларировал один гаражный бокс. В собственности депутата пять транспортных средств. Это «Тойота Ленд Круизер 200», мотоцикл «Хонда GL 1800A», мотоцикл Harley Davidson FLHRC, снегоход ARCTIC CAT BEARCAT, снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 800EFI. У супруги Арно по-прежнему в собственности земельный участок, квартира и Mitsubishi PAJERO 3,8 SWB.

Олег Арно показал самый значительный рост доходов среди всех ямальских законодателей Фото с сайта t-i.ru

Глава «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков также стал богаче на 10 млн рублей. Его доход вырос с 37 млн рублей до 47 млн рублей. У него есть участок, дом, квартира, гараж и иное строение. В машине нефтегазовый генерал, очевидно, не нуждается. Его жена ездит на «Мерседес Бенц GLA 250 4Matic».

Генеральный директор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков в 2016 году заработал 34,8 млн. Его доходы выросли на 6,2 млн. Доход его супруги незначительно вырос и составил 1,5 млн рублей. На каждого из них оформлена собственная квартира и есть одна общая.

Ямальский авиатор Василий Крюк задекларировал по итогам 2016 года 20,3 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 32,5 млн. Он по-прежнему имеет два земельных участка, квартиру и машиноместо, хотя личного авто у Крюкова уже давно нет.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин обеднел почти на 10 млн. Его доход за 2016 год составил 18,8 млн. Супруга заработала 2,1 млн. У председателя имеется три земельных участка, один из которых он делит с супругой и детьми, дом и гараж. На супругу и детей оформлен еще один дом. Депутат имеет автомобиль Nissan Patrol, автоприцеп, моторную лодку и снегоход. У жены есть автомобиль SUZUKI.

На 10 млн рублей упали доходы первого вице-спикера Заксобрания Виктора Казарина — до 24,5 млн рублей. У него появился новый снегоболотоход — «Петрович». В числе транспорта также «Опель-Вектра» и снегоход SKI-DOO SKANDIC SWT-550. В списке недвижимости по-прежнему два участка, три квартиры и три гаража.

Алексей Шилкин увеличил свой доход с 17 до 21,7 млн. Супруга, как и год назад, задекларировала доход в 4 копейки. Парламентарий имеет квартиру, нежилое помещение, автомобиль Chevrolet и снегоход с прицепом.

Ветеран ямальского парламента Сергей Харючи избавился от джипа, но обзавелся большим домом Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Сергей Харючи задекларировал 18,7 млн против 46,9 млн годом ранее. Надо отметить, что в 2015 он получал субсидию около 25 млн рублей, что и сказалось на доходе. Жена депутата заработала 2,3 млн. Сергей Харючи, по всей видимости, в этом году воспользовался субсидией. Он сменил дом в 47 квадратных метров на особняк в 393 квадрата с участком в 700 метров. У депутата по-прежнему имеется гараж и большой список техники, среди которой снегоход, аэроглиссер, две моторные лодки и несколько трейлеров-прицепов для транспортировки техники. От автомобиля Land Cruiser Харючи избавился. На супругу оформлен еще один дом с участком земли.

Марат Абдрахманов снизил доходы почти в два раза — с 29,6 млн рублей до 14,8 млн рублей. Зато приобрел новый жилой дом. В числе изменений собственности у его семьи — отсутствие автомобиля HONDA CR-V у супруги и появление у нее новой квартиры. Депутат по-прежнему владеет земельным участком в 1820 квадратов, еще одним домом и машиноместом. Автомобиля у депутата нет.

Дмитрий Жаромских среди тех, чьи доходы выросли — с 9,3 млн рублей до 14,4 млн рублей. Автопредпочтения не изменились — в собственности «Мерседес Benz E 280» и Mitsubishi Pajero Sport. Депутат владеет вместе с супругой двумя квартирами, у него также есть доля в земельном участке и два гаража.

В два раза упали доходы вице-спикера Елены Зленко — с 30 млн рублей до 14,2 млн рублей. У нее все так же два автомобиля «Мицубиси-Паджеро». В 2016 году в списке недвижимости появился жилой дом и земельный участок плюсом к доле в квартире и гаражу. У ее супруга список недвижимости более обширный.

Елена Лаптандер немного потеряла в деньгах. Ее доход за год упал с 11,1 до 10,6 млн рублей. Супруг парламентария, напротив, немного увеличил доход с 5 до 5,9 млн. За год супружеская пара обзавелась земельным участком и домом. Квартиру, которая раньше числилась на Елене Лаптандер, по всей видимости, продали. На мужа зарегистрированы еще две квартиры, автомобиль УАЗ и снегоход.

Людмила Иванова снизила доходы на восемь млн рублей — с 18,4 до 10,3 млн рублей. Она зарегистрировала совместную с супругом «шестерку» — ВАЗ 21061. Правда, ее супруг также владеет VOLVO XC 90. Жилья у депутата нет. У мужа богатый список недвижимости, в том числе и квартира на Украине. Его доход, кстати, составляет всего 660 тыс. рублей в год.

Валерий Степанченко в минувшем году понес крупные потери в доходах Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Валерий Степанченко за год заработал 9,7 млн, что значительно меньше его дохода в 2015 году. Тогда было 22,9 млн. Доход жены Степанченко незначительно увеличился и составил 1,6 млн. Имеет квартиру и два гаража. Еще две квартиры оформлены на супругу.

Депутата Эдуард Яунгад увеличил доходы в 2016 году почти на 2 млн рублей. Он заработал 9,4 млн рублей. В его собственности Toyota Highlander, а также он владеет одной квартирой вместе с детьми и еще одной самостоятельно

Лидер ямальских либерал-демократо Александр Голубенко тоже смог улучшить финансовое состояние. Его доход вырос с 4,6 млн рублей до 7,3 млн рублей. Напомним, в 2017 году г-н Голубенко получил повышение в Думе — он стал заместителем председателя комитета по соцполитике. У депутата все так же в собственности две квартиры, Kia Sorento и снегоход «Варяг 500».

В два с половиной раза выросли доходы его однопартийца Ивана Вершинина. Он задекларировал около 5 млн рублей. У него по-прежнему нет своего жилья — только два нежилых помещения, зато появилась супруга. Впрочем, и она жильем не владеет — на нее также оформлено нежилое помещение.

Коммунистка Елена Кукушкина в этот раз стала самой бедной из ямальских депутатов. Она заработала 4,9 млн. Но ее доход вырос на 1,1 млн рублей. Муж Кукушкиной задекларировал скромных 617 тыс. дохода. При этом коммунистка указала даже доход несовершеннолетнего ребенка, который составил 14 тыс. рублей. Семья имеет одну общую квартиру.