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20 апреля 2017
21:15  20 апреля 2017 0

Езда на велосипеде спасает от рака и ранней смерти

На работу на велосипеде. Салехард, велосипед
От онкологии могут спасти обычные велопрогулкиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Британские ученые выяснили, что регулярная езда на велосипеде снижает риск заболевания раком на 45%. Также ежедневные велопрогулки на 40% снижают риск ранней смерти и в два раза — риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К таким выводам исследователи пришли после пяти лет наблюдений за состоянием здоровья четверти миллиона жителей Британии, пишет Nation News. За этот период скончались только 37 велосипедистов, при том, что среди других смертность составила 63 человека.

По итогам исследования ученые посоветовали людям больше времени посвящать спорту.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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