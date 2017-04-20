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20 апреля 2017
21:21  20 апреля 2017 0

«Свидетелей Иеговы» признали экстремистской организацией

Чебаркуль , знак стоп, забор, ворота закрыты, промзона, чебаркуль, стоп
Деятельность "Свидетелей" запретили на территории РФФото: Евгений Архипов © URA.RU

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» признали экстремистским и запретили его деятельность на территории России. Такое решение принял Верховный суд.

«Имущество организации „Свидетели Иеговы“ обратить в доход государства», — сказал судья Юрий Иваненко, его слова приводит РИА «Новости». Центр «Свидетелей Иеговы» может обжаловать принятое Верховным судом решение. В случае, если организация подаст жалобу, постановление о запрете пока не вступит в законную силу. Но ранее, напомним, Минюст уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» — головная организация, управляющая филиалами «Свидетелей Иеговы» по всей стране.

В некоторых регионах деятельность «Свидетелей Иеговы» уже была запрещена, например, в Орле, Старом Осколе, Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре и Биробиджане.

Валерий Дорофеев
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