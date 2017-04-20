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20 апреля 2017
21:40  20 апреля 2017 0

Москвичка объяснила, зачем совала малышу в рот фаллоимитатор

Снимок вызвал волну возмущенияФото: Instagram

Молодая жительница Москвы Екатерина К. дала разъяснения по поводу того, зачем она выкладывала в Интернет фотографии своего маленького ребенка, которому засовывала в рот фаллоимитатор.

По словам женщины, у ребенка начали резаться зубки, и она успокаивала плачущего малыша предметом для «взрослых игр». «Я не замужем, родила 8 января, зовут сына Бэрк, сейчас зубы режутся, мне сказали специальные силиконовые штучки вставлять ему в рот, — приводит слова матери Life. — А у меня дома как раз был фаллоимитатор небольшой, он маленький».

Также дама объяснила, зачем она выкладывала снимки в Instagram. Так, по ее словам, педиатру будет удобнее следить за состоянием малыша, поэтому не придется лишний раз ходить в больницу.

Необычным поведением молодой матери уже заинтересовались в следственном комитете и в органах опеки. Женщину допросили и проверили условия проживания ребенка, в ближайшее время станет известно о дальнейшей судьбе малыша.

Ранее «URA.RU» писало о том, как история с ребенком и фаллоимитатором всколыхнула Интернет. Из-за всплеска критики пользовательнице с ником Katies2687 пришлось заблокировать свой аккаунт.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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