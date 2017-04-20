21:56 20 апреля 2017 0

Единоросс Олег Чемезов (на фото слева) в 2016 году заработал в пять раз меньше своего зятя, либерал-демократа Глеба Трубина (на фото крайний справа) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова в 2016 году «догнал» экономический кризис. Его доходы по сравнению с 2015 годом упали сразу на 22 миллиона рублей, сократившись почти в три раза. Еще хуже сложились дела у его коллеги Олега Чемезова, чей доход уменьшился в 90 раз.

Согласно официальным сведениям о доходах, расходах и имуществе депутатов тюменской областной думы, председатель парламента заработал за 2016 год 14,6 млн рублей. Годом раньше доходы Корепанова составили 39,8 млн. Спикер имеет в индивидуальной собственности земельный участок в 2500 «квадратов», жилой дом площадью 280 кв м, гараж, нежилое помещение, подвал и баню. В 243-метровой квартире Сергей Корепанов владеет долей, еще одна квартира в 88 метров находится у спикера в пользовании.

Доходы супруги Сергея Корепанова сократились не столь существенно, составив 1 миллион 250 тысяч рублей — на 80 тысяч меньше, чем в 2015 году. Жена руководителя думы владеет квартирой и долей в другой квартире. За минувший год список недвижимости Корепанова и его жены не изменился, и у них по-прежнему нет автомобиля.

Лидер тюменских единороссов, первый вице-спикер думы Андрей Артюхов заработал за 2016 год 14,3 млн рублей — на полмиллиона больше, чем в 2015 году. Как и годом ранее, Артюхов владеет двумя квартирами общей площадью почти 300 кв. м., гаражом и «паркетником» TOYOTA RAV 4. Супруга Андрея Артюхова за 2016 год заработала 2,4 млн рублей — почти на 200 тысяч меньше, чем в 2015 году. Мадам Артюхова за год обзавелась домом площадью 120 кв. м. в дополнение к 30-метровому домику, числившемуся за ней ранее.

Руководитель второй по величине фракции облдумы либерал-демократ Глеб Трубин заработал за 2016 год 5,5 млн рублей, еще 1,1 миллиона составил доход жены депутата. Как и год назад, зять тюменского олигарха-единоросса Олега Чемезова не владеет никакой недвижимостью, а ездит на LEXUS RX450H.

Сам Олег Чемезов, председатель правления УК «Партиком», заработал за 2016 год 972 тыс. рублей — почти в 90 раз меньше, чем согласно декларации о доходах за 2015 год. Катастрофически уменьшилось и количество недвижимости: против семи домов, квартиры и 10 земельных участков, которыми олигарх владел в 2015 году, спустя год за Чемезовым остались только два участка и один дом, правда, сравнительно большой — около 500 квадратных метров. Машины у Чемезова нет, из транспортных средств бизнесмен задекларировал снегоход YETI PRO V-800 ARMY и прицеп.

Руководитель фракции КПРФ в областной думе Тамара Казанцева заработала 5,5 млн рублей. Доход ее супруга оказался гораздо скромнее — 152 тыс. рублей за 2016 год. В собственности коммунистки два участка земли, жилой дом (в долевой собственности), три квартиры, гараж-бокс и доля с многоквартирном жилом доме. Супруг Тамары Николаевны владеет земельным участком, долей в квартире и машиной LADA 213100. «Красная леди» предпочитает иномарку — у нее KIA RIO.

Доходы главного справедливоросса Тюменской области и думы региона Владимир Пискайкин в 2016 году составили 11,7 млн рублей — почти в три раза меньше, чем годом ранее. В списке собственности эсера прибавилось земли. У Пискайкина пять земельных участков, самый большой площадью 381 тыс. квадратных метров, две квартиры в индивидуальной и еще две — в долевой собственности, баня, два нежилых помещения и четыре машино-места. Сохранил депутат и отель в Германии. Ездить лидер эсеров предпочитает на своем BMW 740LI.

Самым богатым, и, что важно в сравнении с другими «толстосумами» облдумы, стабильно богатым оказался единоросс, руководитель ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Горицкий. Его доход в 2016 году составил 214,2 млн рублей — лишь на 10 миллионов меньше, чем в 2015 году. В собственности депутата два земельных участка, жилой дом, квартира, два гаража и два машино-места. Как и годом ранее, Горицкий владеет двумя автомобилями — Porsche Cayenne Turbo S и Audi A3.