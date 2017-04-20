22:00 20 апреля 2017 0

Запад не заинтересован в расследовании причин химатаки в Сирии Фото: Евгений Ганеев

Руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов считает решение Организации по запрещению химоружия отвергнуть предложение России и Ирана по расследованию химатаки в Хан-Шейхуне попыткой не скрывать неудобную правду.

«Такое поведение западных коллег равнозначно признанию того, что они понимают: сирийцы химическое оружие не применяли», — цитирует слова дипломата «Федеральное агентство новостей». Ульянов считает, что именно поэтому ОЗХО не хотят проводить полноценное расследование, поскольку в этом случае будет открыта неприятная правда.

В федеральном ведомстве ждали подобной реакции из-за поведения западных партнеров на возобновленной сессии Исполнительного совета ОЗХО 19 апреля.