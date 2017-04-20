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20 апреля 2017
22:00  20 апреля 2017 0

В МИД РФ считают, что Запад пытается скрыть правду об инциденте в Идлибе‍

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Запад не заинтересован в расследовании причин химатаки в СирииФото: Евгений Ганеев

Руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов считает решение Организации по запрещению химоружия отвергнуть предложение России и Ирана по расследованию химатаки в Хан-Шейхуне попыткой не скрывать неудобную правду.

«Такое поведение западных коллег равнозначно признанию того, что они понимают: сирийцы химическое оружие не применяли», — цитирует слова дипломата «Федеральное агентство новостей». Ульянов считает, что именно поэтому ОЗХО не хотят проводить полноценное расследование, поскольку в этом случае будет открыта неприятная правда.

В федеральном ведомстве ждали подобной реакции из-за поведения западных партнеров на возобновленной сессии Исполнительного совета ОЗХО 19 апреля.

Лев Истомин
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