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20 апреля 2017
22:16  20 апреля 2017 1

«Наша судьба такая». Лукашенко признал, что Белоруссия никому не нужна на Западе

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Лукашенко вынужден дружить с ЗападомФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никому не нудна на Западе. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, прокомментировав внешнюю политику республики Беларусь.

«Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра. Как Беларусь, хватает и без нее», — с горечью отметил политик.

Также Лукашенко подчеркнул, что его страна не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, потому что просто «наша судьба такая», передает телеканал 360. Ранее лидер республики посоветовал США ограничить свои интересы североамериканским континентом.

Лев Истомин
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