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20 апреля 2017
22:25  20 апреля 2017 0

В Минобороны РФ сообщили о гибели военного советника в Сирии

Посольство Бельгии. Москва, цветы, гвоздики, мемориал
В сирийской операции, по официальным данным, погибли десятки россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск в Сирии погиб военный советник, майор Олег Бордов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Бордов был в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск. Когда на военный гарнизон напали боевики, офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок, пишет РИА «Новости». В бою Бордов получил смертельные ранения. Его посмертно представили к государственной награде.

В Минобороны также прокомментировали сведения о гибели в Сирии двух российских военнослужащих, которые ранее распространяло издание «Рейтер». В ведомстве заявили, что это очередная дезинформация, не соответствующая действительности.

«Рейтер» сообщало и о гибели майора Бордова, однако в публикациях издания он носил имя «Сергей».

Татьяна Трушина
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