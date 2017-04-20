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20 апреля 2017
22:29  20 апреля 2017 0

Асад опроверг сообщение о задержании лидера ИГ

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
Лидер ИГ находится на безопасной территорииФото: pixabay.com

Президент Сирии Башар Асад назвал недостоверной информацию о возможном задержании лидера террористической группировки ИГ* (запрещена в России решением Верховного суда) Абу Бакра аль-Багдади, который якобы находится в окружении правительственными войсками Мосуле.

На данный момент граница под контролем исламистов, поэтому эту территорию нельзя назвать сирийской, российской или американской. Поэтому на ней лидер ИГ чувствует себя в безопасности, пишет агентство Nation News.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер группировки террористов окружен и не имеет возможности спастись.

Лев Истомин
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