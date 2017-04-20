22:41 20 апреля 2017 0

Так Апина выглядела в клипе "Близость" (архивный снимок) Скрин видео Youtube

Певица Алена Апина, несколько месяцев назад давшая повод для обсуждений откровенным клипом «Близость», где она предстала перед зрителями в нижнем белье, готовит новую провокацию. По словам исполнительницы, через неделю выйдет новое видео, которое, как и прежнее, она готовила вместе с режиссером Асланом Ахмадовым. И после него «Близость» покажется детскими играми.

По словам Апиной, ей становилось страшно, когда Ахмадов выключал камеру и начинал разговаривать с ней и с ее молодым партнером по клипу, Дмитрием Гайворонским. «Он требовал откровенности. Его смущала игра в игру. Ему нужны были реальные эмоции и чувства, которые нужно иметь или нет, — призналась Апина в разговоре с Life. — В клип попала одна сотая того, что происходило на съёмочной площадке. Это видео — порно лайт».

В Instagram Апина выложила несколько снимков, призванных заинтриговать поклонников. На них она запечатлена в постели с накачанным молодым человеком. «Правда, эта БОМБА будет больше, чем с прекрасными песнями „Близость“, готовимся морально защищать Алёну от негатива», — пишут поклонники Апиной.

Первый клип Алены Апиной, снятый Асланом Ахмадовым, в Сети широко обсуждали несколько месяцев назад. Видео на песню «Близость» впечатлило интернет-пользователей, однако многих впечатлило неприятно. «Адский ад», «Эротика из категории зрелые», «О Боже, оденьте бабушку» — писали комментаторы. Кроме того, певицу осудили не только за слишком откровенные наряды, но и за плагиат. В песне нашли сходства с композицией Jem (Save me), а в картинке — с клипами французской певицы Mylene Farmer.