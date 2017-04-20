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20 апреля 2017
23:11  20 апреля 2017 0

Ростуризм предупредил россиян об угрозах в Черногории

Черногория
Любителям Черногории стоит взвесить все рискиФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Ростуризм посоветовал россиянам, планирующим поездку в Черногорию, учитывать обстановку в стране и возможные риски. Ведомство обратилось к туристам после заявления МИД РФ, предупредившего о неблагоприятной для граждан России ситуации в Черногории.

«В случае с Черногорией речь идет не просто о недружелюбной для российских туристов среде, но о потенциальных угрозах, которые должны принимать во внимание граждане, рассматривающие вариант отдыха в этой стране, — говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в официальном заявлении ведомства. — Мы настоятельно рекомендуем туристам взвесить все за и против и принять обдуманное решение». Ростуризм призвал туроператоров в обязательном порядке сообщать клиентам о неблагоприятной для россиян обстановке в Черногории.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что в Черногории зафиксирован рост негативного отношения к российскому бизнесу и гражданам РФ, нагнетание враждебных к России и россиянам настроений в обществе «с подачи правящей коалиции».

«Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам», — говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве отмечали, что всплеск «антироссийской истерии» произошел на фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений и ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО.

В конце марта граждане Черногории потребовали проведения референдума по вопросу вступления страны в НАТО, писало «Федеральное агентство новостей», властям Черногории придется пойти на такой шаг, заявили в «Движении за нейтралитет Черногории».

Наталия Вершинина
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