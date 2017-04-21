23:30 20 апреля 2017 1

У Шурыгиной появился новый друг Фото: страничка Тимура Бычкова в социальной сети "ВКонтакте"

Скандально известная несовершеннолетняя Диана Шурыгина, которую в своих программах прославил телеведущий Андрей Малахов, выложила в Интернет снимок, где она запечатлена в обнимку с молодым фотографом Тимуром Бычковым. Это не первое их совместное фото.

Сразу после публикации в Сети появилось множество предположений пользователей о том, что молодые люди встречаются, так как на фото пара постоянно обнимается, а на стене Тимура «ВКонтакте» прикреплено «сердечко» к данному снимку. О том, что молодые люди встречаются, поспешили сообщить и несколько СМИ.

Впрочем, сама Шурыгина заявила, что с Тимуром они просто друзья. Правда, через некоторое время сообщение, опровергающее ее роман с фотографом, со страницы девушки исчезло. А вот на странице Тимура, напротив, появилось. «Уважаемые СМИ и жёлтая пресса, спешу вам сообщить, что всё что написано здесь „Диана Шурыгина начала встречаться с фотографом Тимуром Бычковым“ это не правда! Мы друзья! Пожалуйста, не тревожьте её спокойствие, спасибо», — написал Бычков. Между тем некоторое время назад он сам оставлял двусмысленный пост, в котором рассказывал, как навещал Шурыгину в больнице. Диану Тимур назвал girlfriend, что можно перевести как «девушка, с которой состоим в отношениях».

Бычков известен авторством многочисленных снимков с обнаженными и откровенно одетыми (или, скорее, раздетыми) фотомоделями.