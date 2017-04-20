23:31 20 апреля 2017 2

Анатолий Вершинин живет на 24 тыс. рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые высокие финансовые доходы среди депутатов Законодательного собрания Челябинской области по итогам 2016 года показал председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров. Он задекларировал более 679 млн рублей. Согласно данным, выложенным на официальном сайте ЗСО, в числе самых скромных депутатов остается координатор общественной организации «Правовая инициатива» Анатолий Вершинин, обладатель неофициального статуса коммунального омбудсмена. Ежемесячные доходы Вершинина едва превышают 24 тыс. рублей.

Для сравнения — в 2015 году Александр Федоров заработал 293 млн рублей. Как и год назад он опередил президента управляющей компании ЮГК Константина Струкова, указавшего 351,9 млн рублей. При этом Струков остается в рейтинге «Форбс», его состояние чуть меньше 1 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров вице-спикер ЗСО Семен Мительман, чьи доходы в 2016 году превысили 250 млн рублей. Если у Федорова и Струкова указана, в основном, та же собственность, что и в прошлогодней декларации, то у Мительмана прибавилось недвижимости. У него 19 земельных участков, 11 жилых домов и около 80 нежилых помещений, почти все небольшой площади.

«Белый металлург» Александр Федоров стабильно демонстрирует большие заработки Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Самые низкие доходы продемонстрировал депутат Сергей Жестков, указавший, что временно не работает. Жестков официально заработал в прошлом году 195 тыс. рублей. Вероятно, это связано с тем, что депутат получил инвалидность после покушения на свою жизнь и до сих пор проходит лечение. Только 223 тыс. рублей доходов указал президент благотворительного фонда «Магнитка XXI век им. К.А. Матвийчука» Вячеслав Евстигнеев. Его супруга заработала 114 тыс. рублей.

Жестков пришел в политику из бизнеса. Вячеслав Евстигнеев по итогам 2015 года указал доход свыше 11 млн рублей, тогда он занимал пост гендиректора ООО «Приоритет-ПСМ». Можно сделать вывод, что в средствах он не нуждается. А вот выходец из МГЕР Анатолий Вершинин второй год подряд, с начала созыва, демонстрирует низкие заработки. Он заявил доход в 291 тыс. рублей — это чуть больше 24 тыс. рублей в месяц. По итогам 2015 года Вершинин заработал 205,5 тыс. рублей. Автомобиля у омбудсмена нет, нет и супруги, которая могла бы вносить финансовый вклад в семью. Вершинин указал, что имеет в пользовании пять земельных участков и квартиру в 75 кв. метров. В собственности один участок и объект незавершенного строительства.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш заработал 7,3 млн рублей, имеет гараж и квартиру. Несколько объектов недвижимости и автомобиль Toyota Land Cruiser записаны на супругу спикера, заработавшую 1,4 млн рублей.

Самый большой автопарк среди тех, кто указан на сайте ЗСО, у супруги заместителя гендиректора Ашинского металлургического завода Александра Решетникова. У жены депутата несколько десятков автомобилей, в том числе грузовых и с подъемной техникой, а также внушительный список недвижимости, не уступающих по числу объектов вице-спикеру Семену Мительману. Все это было указано в прежних декларациях, нынешнего и прежнего созыва. Жена депутата заработала 34,8 млн рублей, а сам Решетников только 1,2 млн рублей.

Все депутаты ЗСО имеют недвижимость только в России. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.