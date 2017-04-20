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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
23:57  20 апреля 2017 0

Следственный комитет проверяет сообщение о педофилии митрополита Тобольского Димитрия

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Тюмень, димитрий, митрополит
Обвинения в адрес митрополита Димитрия привлекли внимание Следственного комитета РФФото: Николай Бастриков © URA.RU

Следственный комитет начал проверку по факту сообщения о педофилии в Тобольской духовной семинарии, опубликованном в блоге православного богослова, борца против «гомоиерархов» РПЦ отца Андрея Кураева. Об этом священник сообщил на своей странице в «Живом журнале».

Как заявил «URA.RU» отец Андрей Кураев, Следственный комитет начинает проверку сообщения о педофилии митрополита Тобольского Димитрия, следователь звонил священнику в четверг, 20 апреля.

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«Факты о митрополите Димитрии я слышал и от людей, которым доверяю»

«Специального опроса не было, отношение ко мне, как к свидетелю. Конечно, прежде всего их интересовали адреса потерпевших, — рассказал Андрей Кураев. — Естественно, в телефонном разговоре я не мог передать следствию никаких данных о потерпевших. Нужно быть уверенным, что я говорю именно со следователем, а не пранкером. Кроме того, некорректно было бы говорить о свидетелях и потерпевших, не получив актуального подтверждения когда-то данного ими согласия. Так что мне нужно некоторое время, чтобы связаться с ними и выяснить степень их сегодняшней решимости».

Кураев сообщил, что, по словам следователя, пока епархия не имеет к проверке никакого формального отношения. «Я не знаю, как может расследоваться дело о клевете без участия человека, который считает себя оклеветанным», — заявил Андрей Кураев в ответ на вопрос, идет ли речь о проверке по факту педофилии или связанных с этим сообщением возможных обвинений в клевете в адрес тобольского митрополита.

Получить оперативный комментарий в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области не удалось.

Ранее Андрей Кураев со ссылкой на анонимное письмо, пришедшее в его адрес, сообщил о возможных фактах педофилии Тобольской духовной семинарии. Кураев написал о походах митрополита Тобольского Димитрия в баню с детьми и других, якобы противоестественных, привычках владыки. В интервью «URA.RU» Кураев заявил, что надеется на гласное, открытое и объективное расследование по фактам, изложенным в письме, а также потерпевшими, лично рассказывавшими ему о странных порядках в тобольской семинарии.

Михаил Калянов
© Служба новостей «URA.Ru»
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