23:42 20 апреля 2017 0

Люди, чьи дома сносят в угоду госкорпорациям, не раз выходили на улицы отстаивать свои права Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители Запруда, чьи дома решено снести в угоду госкорпорациям, встретились с мэром Перми. «Транснефть», чей нефтепровод стал причиной конфликта, не прислала своих представителей на встречу.

Жители двух пермских микрорайонов, Запруд и Архиерейка, а также двух деревень в пригороде Перми — Ерепеты и Адищево — уже четыре года ведут борьбу за свои дома, которые собираются снести из-за близости нефте- и газопроводов. В четверг, 20 апреля, люди, которые рискуют остаться без крыши над головой, перекрыли единственную дорогу, ведущую в микрорайон Запруд. Они развернули плакат «Стоп, опасно», демонстрируя таким образом, что передвижение по этой дороге и пребывание в Запруде может нести смертельную опасность из-за близости нефтепровода, который может взорваться в любой момент.

Протестующих никто не разгонял и не задерживал. Им выписали два штрафа за несанкционированную акцию, но при этом позвали на встречу с мэром Дмитрием Самойловым. Встреча прошла в тот же день. «Самое главное, что мы получили — это ответ, что никто иски о сносе домов предъявлять не будет. Наш вопрос — сложный. Были допущены ошибки в 2000-х годах. Про „Транснефть“ я вообще ничего не хочу говорить — они были приглашены, но никто от них не пришел», — рассказала «URA.RU» одна из участниц встречи, жительница Запруда Любовь Турова.

По словам собеседницы, до 9 мая глава Перми пообещал связаться с представителями «Транснефть-Прикамье», чтобы решить вопрос о том, что делать с нефтепроводами и как обеспечить их безопасность. «У Дмитрия Самойлова закрались сомнения, что такие опасные производственные объекты могут проходить под поселениями», — отметила Любовь Турова.