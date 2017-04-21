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21 апреля 2017
20 апреля 2017
00:31  21 апреля 2017 0

Телеведущий Владимир Соловьев лишился денег из-за кибератаки

Клипарт. разное. 24 апреля 2014г, кошелек, банковские карты, mastercard, visa
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства кражи средств журналистаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Известный телеведущий Владимир Соловьев стал жертвой киберпреступников. Хакеры украли с банковского счета журналиста около 800 тысяч рублей.

Как отмечает сам журналист, пропажу денег он обнаружил не сразу, поскольку карту, с которой были украдены средства, он использует крайне редко. Адвокат Соловьева обратился в правоохранительные органы с заявлением о незаконном списании средств, сообщает «Газета.ру».

«Пустяковая история. Что случилось, буду знать чуть позже. Все хорошо», — пояснил Соловьев газете «Московский комсомолец».

Сергей Макеев
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