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21 апреля 2017
20 апреля 2017
01:22  21 апреля 2017 0

Девушка, кормившая ребенка с помощью фаллоимитатора, отправлена в психушку

Пользователи соцсетей требуют лишения родительских прав любительницы секс-игрушекФото: Instagram

Москвичка, кормившая своего ребенка с помощью фаллоимитатора, отправлена в психиатрическую больницу. Также сообщается, что органы опеки провели осмотр квартиры героини скандального инцидента, после чего приняли решение забрать ребенка.

«Надо обследовать на состояние психического здоровья эту женщину, есть подозрения, что она не только в этом вопросе проявляет странность. Нужно смотреть после проведения экспертизы, принудить её к психиатрической экспертизе. Если она не соответствует норме, то нужно лишать её материнства. Если она не в порядке, то ребёнку угрожает опасность», цитирует заявление председателя национального родительского комитета Ирины Волынец издание Life.

Напомним, жительница Москвы разместила в инстаграме фото и видео, на которых младенец запечатлен рядом с фаллоимитатором.

Пользователи соцсетей создали электронную петицию в защиту ребенка. За несколько часов было собрано более 3 тысяч подписей россиян, призывающих оградить малышу от неадекватной мамы, сообщает телеканал «360».

Сергей Макеев
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