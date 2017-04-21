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21 апреля 2017
20 апреля 2017
01:54  21 апреля 2017 0

Стрельба в центре Парижа: убиты полицейские

Клипарт, автомат калашникова, оружие
Нападавшие использовали автомат КалашниковаФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Париже неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате инцидента двое сотрудников правопорядка погибли. Власти Франции рассматривают версию о теракте.

Перестрелка произошла вечером 20 апреля на Елисейских полях. Автомобиль преступников остановился на красном сигнале светофора, после чего пассажир открыл огонь из автомата Калашникова. В ходе стрельбы также был ранен случайный прохожий. Полицейским удалось ликвидировать ответным огнем одного из преступников, для поимки его сообщника проводится масштабная спецоперация, сообщает издание РБК.

Как сообщает RT, в данный момент полиция ведет обыск в квартире убитого преступника. Ранее он попадал в поле зрения французских спецслужб.

Сергей Макеев
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