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21 апреля 2017
20 апреля 2017
02:53  21 апреля 2017 0

Россиянка, подозреваемая в убийстве и грабежах в США, может быть признана невменяемой

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., таблетки, наручники, взятка, лекарства, криминал, щприц
Насырова подмешивала сильнодействующие вещества в напитки жертвФото: torange.ru

Россиянку Викторию Насырову, обвиняемую в убийстве и серии краж, перевели из общей камеры в психиатрическое отделение тюремной больницы Нью-Йорка. Об этом сообщил местный департамент исполнения наказаний.

О причинах перевода Насыровой в психиатрическое учреждение правоохранительные органы не сообщили, сославшись на конфиденциальность информации. Известно, что в данное отделение тюрьмы помещаются люди, нуждающиеся в экстренном лечении психических расстройств.

Напомним, что Россия объявила Насырову в международной розыск по подозрению в убийстве 54-летней жительницы Краснодара Аллы Алексеенко в октябре 2014 года. По версии следствия, она также завладела суммой в 3 миллиона рублей, которую жертва ранее выручила от продажи недвижимости. Позже Насырова смогла перебраться в Мексику, используя поддельные документы, а оттуда — в США. Приехав в Нью-Йорк, женщина не бросила преступное ремесло и занялась грабежами мужчин, которых находила на русскоязычных сайтах знакомств, сообщает информационное агентство ТАСС.

С 2016 года Насырова не скрывала, что проживает в районе Бруклин и активно пользовалась социальной сетью Facebook. Точное место жительства россиянки выяснил частный детектив Герман Уэйсберг, нанятый родственниками убитой Алексеенко, после чего Насырова была арестована. Слушания в суде по ее делу назначены на 1 мая 2017 года.

Сергей Макеев
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