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21 апреля 2017
20 апреля 2017
03:43  21 апреля 2017 0

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Париже

Париж, париж, франция, триумфальная арка
В Париже идет масштабная спецоперацияФото: Алена Полозова © URA.RU

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в столице Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.

В своем заявлении боевики также сообщили имя нападавшего: им оказался Абу Юсуф, проживавший на территории Бельгии, передает издание Life.

Теракт в Париже произошел в четверг вечером, 20 апреля. В результате стрельбы один полицейский был убит, еще двое получили тяжелые ранения. Ранее в СМИ прошла информация о гибели второго полицейского, однако представители МВД Франции этого не подтвердили. Глава Франции Франсуа Олланд провел экстренное совещание в Елисейском дворце, по итогам которого сообщил, что следствие рассматривает теракт в качестве основной версии.

Напомним, что в ближайшие воскресенье во Франции состоится первый тур президентских выборов. Один из кандидатов Франсуа Фийон заявил, что после теракта продолжение предвыборной кампании выглядит неуместным. «Сейчас мы должны выразить солидарность со стражами порядка, а также солидарность с французским народом, который все более встревожен в связи с угрозой терроризма», — приводит слова политика информационное агенство ТАСС.

Сергей Макеев
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