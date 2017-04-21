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21 апреля 2017
20 апреля 2017
04:50  21 апреля 2017 0

Начальника московского СИЗО уволили после убийства топ-менеджера Роскосмоса

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, заключение, тюрьма, решетка, спецприемник
Владимир Евдокимов был убит 18 марта в камере СИЗО-5Фото: Илья Московец © URA.RU

УФСИН РФ завершило служебную проверку московского СИЗО-5 «Водник», в котором ранее произошло убийство топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. По ее итогам начальник тюрьмы Алексей Горбачев был уволен, а 14 сотрудников учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«СИЗО-5 поставлен на контроль УФСИН как учреждение со сложной оперативной обстановкой. Разработан план оказания практической помощи. Также со стороны аппарата управления организованы регулярные проверки работ по устранению выявленных недостатков», — цитирует заявление пресс-службы УФСИН РФ агентство «Интерфакс».

Как сообщает изданик Life, новым начальником «Водника» назначен Денис Папуша, ранее руководивший Следственным изолятором № 2 УФСИН по Краснодарскому краю в городе Армавир.

Напомним, что служебная проверка следственного изолятора началась сразу после убийства топ-менеджера госкорпорации в стенах учреждения. Руководство УФСИН выясняет, при каких обстоятельствах в камере оказался нож и почему незадолго до инцидента Евдокимов был переведен в камеру без видеонаблюдения.

Сергей Макеев
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