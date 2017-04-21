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21 апреля 2017
20 апреля 2017
06:13  21 апреля 2017 0

МИД Украины призывает мировой бизнес не работать в Крыму

Крым., черное море, южный берег крыма
Власти Украины обвиняют РФ в оккупации КрымаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

МИД Украины направило ноту протеста в адрес России в связи проведением Ялтинского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20—22 апреля 2017 года так называемого «Ялтинского международного экономического форума» на временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и г. Севастополь», — говорится в сообщении МИД», цитирует заявление украинских дипломатов информационное агентство ТАСС.

Ялтинский международный экономический форум будет проводиться в третий раз. Об участии в мероприятии объявило около 1,5 тысяч бизнесменов, политиков и экспертов из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано порядка 12 инвестиционных соглашений на сумму свыше 70 миллиардов рублей, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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