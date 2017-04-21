{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
07:25  21 апреля 2017 0

Бастрыкин распорядился арестовать жителя Екатеринбурга, который бил своего сына об асфальт

Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Узнав о ЧП в Екатеринбурге, Бастрыкин поручил региональному управлению СКР арестовать непутевого отцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Екатеринбурга, который подозревается в попытке убить собственного сына. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров в Екатеринбурге. Нетрезвый мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего 4-летнего сына. За мальчика вступились прохожие, ребенок попал в больницу.

«Такая мера (арест — прим. ред.) необходима в связи с тем, что его нахождение на свободе может угрожать не только жизни и здоровью пострадавшего мальчика, но и других детей в этой семье. Ведь беззащитный ребенок лишь чудом остался жив благодаря неравнодушию прохожих людей, которые не прошли мимо, не побоялись крепкого, явно нетрезвого мужчины и вступились за мальчика», — сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж, а также злоупотреблял спиртным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров