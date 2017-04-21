Бастрыкин распорядился арестовать жителя Екатеринбурга, который бил своего сына об асфальт

07:25 21 апреля 2017 0

Узнав о ЧП в Екатеринбурге, Бастрыкин поручил региональному управлению СКР арестовать непутевого отца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Екатеринбурга, который подозревается в попытке убить собственного сына. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров в Екатеринбурге. Нетрезвый мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего 4-летнего сына. За мальчика вступились прохожие, ребенок попал в больницу.

«Такая мера (арест — прим. ред.) необходима в связи с тем, что его нахождение на свободе может угрожать не только жизни и здоровью пострадавшего мальчика, но и других детей в этой семье. Ведь беззащитный ребенок лишь чудом остался жив благодаря неравнодушию прохожих людей, которые не прошли мимо, не побоялись крепкого, явно нетрезвого мужчины и вступились за мальчика», — сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж, а также злоупотреблял спиртным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).