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21 апреля 2017
20 апреля 2017
07:28  21 апреля 2017 0

Власти США нашли повод предъявить обвинение основателю WikiLeaks Ассанжу

В США придумали, как арестовать Джулиана Ассанжа,Фото: Википедия

Власти США нашли основания для ареста основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщают источники CNN.

До сих пор Ассанжа не могли арестовать из-за Первой поправки к конституции США, гарантирующей право на свободу слова и прессы. Накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в своих действиях Ассанж мог выйти за пределы допустимого Первой поправкой. По его словам, действия WikiLeaks направлены исключительно против США и могут быть поддержаны недружественными третьим силами, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Пора назвать вещи своими именами. WikiLeaks — это негосударственная, враждебная разведывательная сеть, которую провоцируют другие государства, например, Россия», — заявлял Майк Помпео.

В свою очередь генеральный прокурор и глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, что арест Ассанжа является для страны приоритетом. «Наши профессионалы в области охраны безопасности просто шокированы количеством утечек, некоторые из которых — чрезвычайно серьёзные. Поэтому да, для нас [арест Ассанжа] в приоритете», — говорит Сешнс, его слова приводит Life.ru. Он отмечает, что приложит все силы, для того, чтобы Ассанж оказался за решеткой.

Адвокаты основателя WikiLeaks отмечают, что издание ничем не отличается от Washington Post и The New York Times, которые составляют свои материалы, основанные на засекреченных данных.

Расследование в отношении Ассанжа было начато в 2010 году, когда разразился скандал, связанный с публикацией WikiLeaks данных, незаконно переданных бывшим аналитиком военного разведывательного управления Челси Мэннингом. Сейчас, как пишет «Национальная служба новостей», Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США.

Нина Калинина
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