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18 апреля 2017
08:39  21 апреля 2017 0

Финал крупнейшего коррупционный скандал в ЯНАО. Суд определит судьбу экс-директора госпредприятия, отмывшего миллионы

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Судебное разбирательство закончено. Остался только приговорФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый крупный коррупционный скандал на Ямале за последние несколько лет приблизился к развязке. В пятницу, 21 апреля, салехардский городской суд решит судьбу бывшего директора ГУП «Ямал-Инфотех» Дмитрия Манджеева. Его, напомним, обвиняют в отмывании 18 миллионов рублей. По делу в качестве подельника также проходит предприниматель Владимир Мягков.

Согласно обвинению, Дмитрий Манджеев обвиняется в заключении фиктивных договоров на сложные работы по геодезии и картографии и прочее. Однако исполнители фактически никаких работ не выполняли и даже не имеют нужного образования и знаний для их исполнения. В деле фигурируют несколько предпринимателей, а также родственники Манджеева.

Ущерб, который Манджеев нанес госпредприятию «Ямал-Инфотех», следствие оценило в 18 миллионов рублей. Это только доказанная следствием сумма. Сотрудники госпредприятия утверждают, что реально речь идет о ущербе примерно в 40 млн. Из-за этого скандала накануне подтвердились слухи, что ГУП решено объединить с ГКУ «Ресурсы Ямала».

Прокуратура в обвинительном заключении потребовала для Дмитрия Манджеева наказания в виде 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 1,1 млн рублей, для Владимира Мягкова — 3 года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Свои последним словом Дмитрий Манджеев попросил суд в случае вынесения обвинительного приговора быть снисходительнее к Владимиру Мягкову

Вячеслав Егоров
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