09:04 21 апреля 2017 0

Mercedes стал самой популярной моделью среди чиновников и депутатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Госдумы и чиновники правительства предпочитают владеть немецкими и японскими кроссоверами. Самой популярной маркой оказался Mercedes-Benz.

Сведения о доходах за 2016 год президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле проанализировала газета «Ведомости». Выяснилось, что чиновники чаще всего отдают предпочтение большим кроссоверам GL-класса — в списке 23 таких автомобиля. Например, Mercedes-Benz GL (GLS) есть у пяти сенаторов и у начальника управления администрации президента Олега Говоруна.

Автомобиль Toyota фигурирует в 133 раза, причем в 59 случаях это внедорожник Land Cruiser. Например, на таком ездит министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а также ряд депутатов Госдумы. В декларациях 67 раз упоминался автомобиль Lexus. Самая популярная модель — кроссовер RX, которой отдают предпочтение супруги депутатов и сенаторов. Внедорожник LX, по сути люксовая версия Toyota Land Cruiser, также часто встречается в гаражах госслужащих.

В собственности чиновников оказалось 59 автомобилей BMW, при этом, самая популярная модель не SUV, а премиальный седан 7-й серии. На них ездят только парламентарии. В правительстве и администрации президента такой модели ни у кого нет. На Volkswagen ездят 47 чиновников. Кроссовер Touareg — самая популярная модель, его задекларировали 13 семей, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В автопарке чиновников и парламентариев есть 46 машин Land Rover, из них 33 — Range Rover. Примечательно, что этим авто имеют семьи как очень богатых депутатов, так и с небольшим доходом.

В топ-10 самых популярных автомобилей вошли и российские марки. У 46 парламентариев и чиновников есть в автопарке автомобили ВАЗ/Lada. Чаще всего это не современные X-Ray, как у министра связи Николая Никифорова, или Vesta, как у министра промышленности Дениса Мантурова.

На Nissan (всего их у чиновников обнаружилось 46 моделей) нет большого спроса. Самый популярный — внедорожник X-Trail. На таком, например, ездит муж министра образования Ольги Васильевой.

36 чиновников задекларировали раритетные автомобили ГАЗ. В основном это ГАЗ-21 «Волга», которые каждый год декларирует президент РФ Владимир Путин. В гараже сенатора Виталия Богданова ГАЗ-13 «Чайка» стоит рядом с Horch и тремя Bentley.