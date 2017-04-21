{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
09:04  21 апреля 2017 0

Составлен рейтинг любимых автомобилей чиновников и депутатов

Открытие выставки Сургут. Нефть и Газ. Сургут
Mercedes стал самой популярной моделью среди чиновников и депутатовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Госдумы и чиновники правительства предпочитают владеть немецкими и японскими кроссоверами. Самой популярной маркой оказался Mercedes-Benz.

Сведения о доходах за 2016 год президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле проанализировала газета «Ведомости». Выяснилось, что чиновники чаще всего отдают предпочтение большим кроссоверам GL-класса — в списке 23 таких автомобиля. Например, Mercedes-Benz GL (GLS) есть у пяти сенаторов и у начальника управления администрации президента Олега Говоруна.

Автомобиль Toyota фигурирует в 133 раза, причем в 59 случаях это внедорожник Land Cruiser. Например, на таком ездит министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а также ряд депутатов Госдумы. В декларациях 67 раз упоминался автомобиль Lexus. Самая популярная модель — кроссовер RX, которой отдают предпочтение супруги депутатов и сенаторов. Внедорожник LX, по сути люксовая версия Toyota Land Cruiser, также часто встречается в гаражах госслужащих.

В собственности чиновников оказалось 59 автомобилей BMW, при этом, самая популярная модель не SUV, а премиальный седан 7-й серии. На них ездят только парламентарии. В правительстве и администрации президента такой модели ни у кого нет. На Volkswagen ездят 47 чиновников. Кроссовер Touareg — самая популярная модель, его задекларировали 13 семей, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В автопарке чиновников и парламентариев есть 46 машин Land Rover, из них 33 — Range Rover. Примечательно, что этим авто имеют семьи как очень богатых депутатов, так и с небольшим доходом.

В топ-10 самых популярных автомобилей вошли и российские марки. У 46 парламентариев и чиновников есть в автопарке автомобили ВАЗ/Lada. Чаще всего это не современные X-Ray, как у министра связи Николая Никифорова, или Vesta, как у министра промышленности Дениса Мантурова.

На Nissan (всего их у чиновников обнаружилось 46 моделей) нет большого спроса. Самый популярный — внедорожник X-Trail. На таком, например, ездит муж министра образования Ольги Васильевой.

36 чиновников задекларировали раритетные автомобили ГАЗ. В основном это ГАЗ-21 «Волга», которые каждый год декларирует президент РФ Владимир Путин. В гараже сенатора Виталия Богданова ГАЗ-13 «Чайка» стоит рядом с Horch и тремя Bentley.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров