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21 апреля 2017
20 апреля 2017
09:05  21 апреля 2017 0

В Париже теракт, ХМАО выводят из состава «матрешки», Соловьев назвал «пустяком» пропажу 800 тысяч рублей. Главные новости — в утренней подборке «URA.RU»

Дух огня 2017. Ханты-Мансийск, Наталья Комарова
Наталья Комарова может войти в историю, как губернатор-освободительФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Доброе утро, сегодня пятница, 21 апреля! Неделя почти подошла к концу, до субботы один рабочий день, а у нас для вас отличная подборка главных тем и новостей за прошедшие 12 часов. Такую же подборку вы сможете получать себе на почту, если оставите нам свой электронный адрес.

И вот главное к этому часу:

В Париже на Елисейских полях неизвестные расстреляли из автомата Калашникова сотрудников полиции. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в РФ) уже взяла на себя ответственность за теракт.

Пьяная езда депутата Армена Карапетяна дорого обойдется губернатору Евгению Куйвашеву. После прилюдного осуждения лоббиста УГМК Карапетяна на мандатной комиссии отношения главы региона с олигархом Козицыным и медной компанией перестали быть идеальными. Далее последовало противостояние с УГМК в Реже, Нижней Туре и Серове. В итоге Козицын решил пока не финансировать кампанию Куйвашева, хотя команда врио губернатора очень рассчитывала на эти деньги.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова все-таки что-то затевает. После подозрительной истории с выходом Югры из медицинской части «Сотрудничества» обнаружилось, что Комарова наняла юристов, которые должны вывести ХМАО не просто из программы, но и из состава Тюменской матрешки (!) Если ей это удастся, то расстановка сил и жизнь людей сразу в трех регионах изменится коренным образом. Даем полное описание этого важного исторического процесса.

Мы съездили в поселок Молодежный, который 10 лет назад торжественно открывали Медведев и Грызлов. Вместо «образцового поселка» в 25 км от Тюмени — депрессивное поселение, в котором нет почти никакой цивилизации (и даже нет школы). Как на Урале бедуют люди, поверившие 10 лет назад в приоритетные национальные проекты — в нашем репортаже.

В Красноярске стартовал форум «Российская экономика 2017-2025». Это важно, потому что на площадке тестируют стратегии развития экономики, с которыми Владимир Путин пойдет на выборы. Наш корреспондент побывал на месте событий. Главные темы и вопросы, а также споры в кулуарах — в нашем репортаже.

Пустяки, дело то житейское. У известного телеведущего Владимира Соловьева со счета украли 800 тысяч рублей. Но журналист совсем не расстроился и назвал произошедшее «пустяковой историей».

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