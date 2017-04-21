09:36 21 апреля 2017 0

Столкновение сравнительно крупного астероида с Землей приведет к катастрофе Фото: pixabay.com

Падение астероида диаметром около одного километра на Землю вызовет катастрофические последствия для всех жителей планеты. Компьютерную модель катастрофы создали специалисты НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ совместно с учеными из Института астрономии и Института динамики геосфер РАН.

Ученые утверждают, что земная атмосфера не станет препятствием для астероида диаметром около одного километра — он ее преодолеет и при этом не сгорит и даже не очень сильно уменьшится, сообщает телеканал 360.

Удар о Землю приведет к выделению большого количества энергии, из-за этого в земной коре с огромной скоростью помчатся сейсмические волны, а в атмосфере — ударные огромной мощности.

По расчетам, на расстоянии 400 км от места столкновения с Землей будут разрушены все здания, а уже через 10 минут последствия будут ощущаться на расстоянии 800 километров. Дым и пепел пожаров смешаются с гигантскими облаками пыли, поднятой при ударе в высокие слои атмосферы, закрыв солнце над большей частью планеты. Средства связи и навигация перестанут работать.

Удар астероида создаст гигантский кратер или же, упав в океан, вызовет огромное цунами, добавляет информагентство Nation News. Падение астероида, по мнению специалистов, способно серьезно затронуть десятки стран одновременно и повлиять на жизнь всех без исключения. Правда, утешает тот факт, что вероятность падения крупного небесного тела на нашу планету крайне мала. Как пишут ученые, такое происходит не чаще, чем один раз в миллион лет.

19 апреля Земля разминулась с крупным астероидом, пролетевшим от планеты на расстоянии в 1,8 миллиона километров.