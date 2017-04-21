09:27 21 апреля 2017 0

Акрам Азимов пробудет под арестом как минимум до лета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Басманный райсуд Москвы вынес меру пресечения старшему брату предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Акраму Азимову. Под арестом уроженец Киргизии пробудет до 3 июня. Своей вины он не признал.

Как полагает следствие, Азимов участвовал в финансировании террористической группы, получая деньги из Турции, а также обеспечивал ее членов поддельными документами, пишет «Коммерсант». Подробности расследования теракта были озвучены в ходе суда.

В частности, Азимов созванивался с подорвавшим себя в вагоне метро Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги на подготовку теракта, полученные «в Турции от активного участника международной террористической организации». Какая именно террористическая группировка финансировала подготовку взрыва в метро, в суде не говорилось.

Адвокат Азимова утверждает, что ее подзащитный дает показания и способствует расследованию. По словам юриста, он не знал, что его действия были связаны с подготовкой теракта, уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

По информации «Коммерсанта», в суд пришел отец двух братьев Ахрала Азимов. Он рассказал, что о задержании сыновей услышал по телевизору, и эта новость стала для него неожиданностью. «Я знал, что Акрам 27 марта улетел в Ош лечить гайморит, делать операцию — и вдруг его задерживают в Москве!» — сказал мужчина.

По словам Ахрала Азимова, его сын Акрам, у которого трое маленьких детей, работал в Новой Москве в ресторане. «Всю зарплату они отдавали мне, а я копил деньги на приданое их сестре, которая живет в Киргизии. Себе они оставляли по 5 тыс. рублей на месяц», — сообщил Азимов-старший.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Накануне глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.

Ранее брат Акрама Аброр Азимов был арестован судом до 3 июня. В ходе заседания он заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва.