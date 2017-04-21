{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
09:27  21 апреля 2017 0

Арестован брат организатора взрыва в метро Петербурга. Отец в суде разоткровенничался о жизни сыновей

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Акрам Азимов пробудет под арестом как минимум до летаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
все новости сюжета

Басманный райсуд Москвы вынес меру пресечения старшему брату предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Акраму Азимову. Под арестом уроженец Киргизии пробудет до 3 июня. Своей вины он не признал.

Как полагает следствие, Азимов участвовал в финансировании террористической группы, получая деньги из Турции, а также обеспечивал ее членов поддельными документами, пишет «Коммерсант». Подробности расследования теракта были озвучены в ходе суда.

В частности, Азимов созванивался с подорвавшим себя в вагоне метро Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги на подготовку теракта, полученные «в Турции от активного участника международной террористической организации». Какая именно террористическая группировка финансировала подготовку взрыва в метро, в суде не говорилось.

Адвокат Азимова утверждает, что ее подзащитный дает показания и способствует расследованию. По словам юриста, он не знал, что его действия были связаны с подготовкой теракта, уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

По информации «Коммерсанта», в суд пришел отец двух братьев Ахрала Азимов. Он рассказал, что о задержании сыновей услышал по телевизору, и эта новость стала для него неожиданностью. «Я знал, что Акрам 27 марта улетел в Ош лечить гайморит, делать операцию — и вдруг его задерживают в Москве!» — сказал мужчина.

По словам Ахрала Азимова, его сын Акрам, у которого трое маленьких детей, работал в Новой Москве в ресторане. «Всю зарплату они отдавали мне, а я копил деньги на приданое их сестре, которая живет в Киргизии. Себе они оставляли по 5 тыс. рублей на месяц», — сообщил Азимов-старший.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Накануне глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.

Ранее брат Акрама Аброр Азимов был арестован судом до 3 июня. В ходе заседания он заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров