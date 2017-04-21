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Главные новости Тюменской области
10:31  21 апреля 2017 0

«В таком темпе мы приведем Тюмень в порядок через сто лет». Городские чиновники шли в думу с хорошим настроением, но что-то пошло не так

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, эвакуация, знак инвалид
Депутаты тюменской гордумы раскритиковали реализацию программы доступной среды для инвалидовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты тюменского городской думы раскритиковали чиновников за медлительность в создании комфортной среды для инвалидов и разгромили отчет городского департамента здравоохранения, представленный на заседании комиссии городской думы по бюджету.

Городские парламентарии разгромили по сути позитивный доклад горздрава о реализации программы по созданию комфортной среды для инвалидов. На нее в прошлом году было потрачено 19 млн рублей, и даже миллион сэкономлен. Деньги пошли на пандусы, подъемное оборудование, коляски, тактильные плитки, а также на специальный автобус для детской спортивной школы. Однако депутаты раскритиковали чиновников городской администрации за медлительность в решении вопросов обустройства города.

«20 тактильных знаков установлено, 2 пандуса, и все, — прокомментировал отчет депутат Юрий Коновалов. — Работы непочатый край, и я хочу, чтобы все ответственные за это направление, а ответственные все департаменты администрации города, поняли, что тему нельзя затягивать, ее нужно ускорять. Если мы такими темпами будем двигаться, то чтобы привести город в порядок, потребуется более ста лет».

Критику в конкретное русло повернул депутат Роман Чуйко. Он напомнил коллегам о проблеме установки пандусов в многоквартирных домах.

«Согласно нашему городскому регламенту инвалиду надо самому заплатить от 50 тысяч рублей и заказать проект изменения фасада здания. Потом предоставить его в администрацию. И коллизия не решена, — возмутился Роман Чуйко. — Наших инвалидов приравняли к предпринимателям, которые переоборудуют фасадные группы. До сих пор вопрос не решен. А люди годами не могут выйти из подъезда».

Отвечая на вопрос, заместитель главы администрации города Павел Перевалов донес до депутатов новость об изменении порядка установки пандусов. «Мы давно внесли изменения и у нас сейчас эта процедура носит уведомительный порядок. Теперь никаких паспортов и согласований фасадов не требуется», — сообщил депутатам Павел Перевалов.

Заместитель руководителя Тюменской областной организации всероссийского общество инвалидов Андрей Бекиров рассказал корреспонденту «URA.RU», что о решении чиновников узнали только на этом заседании гордумы.

«Наш юрист прочитал новое положение, но на наш взгляд оно недотянуто, — пояснил Андрей Бекиров. — Для обустройства пандусов, судя по документу, сейчас не нужно согласование. Но если инвалиду нужен отдельный вход, процедура осталась все та же».

Он также отметил, что многие инвалиды, опасаясь бюрократической машины, стараются поменять квартиры на частные дома.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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