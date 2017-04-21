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21 апреля 2017
20 апреля 2017
09:58  21 апреля 2017 0

Россияне недовольны работой врачей платных клиник

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, медицина
Россияне стали чаще жаловаться на платную медицинуФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители России все чаще жалуются на качество обслуживания в платных медицинских учреждениях, число обращений за пять лет выросло в три раза. Такие данные содержатся в докладе Государственного совета по защите прав потребителей президенту РФ Владимиру Путину.

По информации Росздравнадзора, по итогам 2016 года количество нарушений порядка оказания медпомощи выросло на 30%. Между тем рост числа жалоб на платные медицинские услуги, по мнению экспертов, связан с расширением рынка, а не с тем, что качество работы частников резко снизилось, пишут «Известия».

Руководитель Лиги защитников пациентов Александра Саверского заявил, что пять лет назад россияне тратили на медицинские услуги около 2 трлн рублей, а в прошлом году — 3,2 трлн рублей.

Кроме того, из-за роста цен потребители начали проявлять больше активности в защите своих прав.

Марина Мотылева
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