09:58 21 апреля 2017 0

Россияне стали чаще жаловаться на платную медицину Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жители России все чаще жалуются на качество обслуживания в платных медицинских учреждениях, число обращений за пять лет выросло в три раза. Такие данные содержатся в докладе Государственного совета по защите прав потребителей президенту РФ Владимиру Путину.

По информации Росздравнадзора, по итогам 2016 года количество нарушений порядка оказания медпомощи выросло на 30%. Между тем рост числа жалоб на платные медицинские услуги, по мнению экспертов, связан с расширением рынка, а не с тем, что качество работы частников резко снизилось, пишут «Известия».

Руководитель Лиги защитников пациентов Александра Саверского заявил, что пять лет назад россияне тратили на медицинские услуги около 2 трлн рублей, а в прошлом году — 3,2 трлн рублей.

Кроме того, из-за роста цен потребители начали проявлять больше активности в защите своих прав.