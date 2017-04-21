{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
10:17  21 апреля 2017 0

В Германии задержали выходца из России за нападение на футболистов «Боруссии»

Болельщики в баре
Взрывником футбольной команды ФРГ мог быть фанат из РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Германская полиция задержала 28-летнего выходца из России по подозрению в совершении нападения на футболистов клуба «Боруссия». Подробностей о личности мужчины пока не сообщается.

Россиянин, по данным правоохранительных органов, вечером 11 апреля в немецком городе Дортмунде устроил взрыв около автобуса футбольной команды «Боруссия», когда та направлялась на матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако», напоминает телеканал РЕН ТВ.

В результате нападения пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра. Матч пришлось перенести на другой день.

Нападение на футболистов россиянин мог совершить из-за желания заработать на бирже. пишет радиостанция «Эхо Москвы». Незадолго до произошедшего он купил опцион на 15 тысяч акций клуба, надеясь в случае падения котировок заработать до 4 миллионов евро.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров