10:17 21 апреля 2017 0

Взрывником футбольной команды ФРГ мог быть фанат из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Германская полиция задержала 28-летнего выходца из России по подозрению в совершении нападения на футболистов клуба «Боруссия». Подробностей о личности мужчины пока не сообщается.

Россиянин, по данным правоохранительных органов, вечером 11 апреля в немецком городе Дортмунде устроил взрыв около автобуса футбольной команды «Боруссия», когда та направлялась на матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако», напоминает телеканал РЕН ТВ.

В результате нападения пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра. Матч пришлось перенести на другой день.

Нападение на футболистов россиянин мог совершить из-за желания заработать на бирже. пишет радиостанция «Эхо Москвы». Незадолго до произошедшего он купил опцион на 15 тысяч акций клуба, надеясь в случае падения котировок заработать до 4 миллионов евро.