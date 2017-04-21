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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
10:21  21 апреля 2017 0

Зауральский губернатор выйдет в прямой эфир со второй попытки

Кокорин интервью Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин пообщается с жителями областиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Зауралья Алексей Кокорин ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире телеканала ГТРК «Курган». Программа «Наше время» с его участием выйдет на экраны в субботу, 22 апреля, в 8:30 утра.

Задать вопрос губернатору можно во время эфира по телефону 8(3522) 44-92-57, либо заранее на сайте областного правительства в разделе «Губернатор» — «Задай вопрос Губернатору». Вместе с главой региона на звонки зауральцев будут отвечать и его заместители, курирующие ЖКХ, образование, здравоохранение и другие сферы, а также представители администрации областного центра.

В пресс-службе главы региона заявляют, что на все поступившие вопросы, на которые гости студии не успеют ответить в прямом эфире, будут даны письменные ответы.

Программа «Наше время» с участием Алексея Кокорина должна была выйти в минувшую субботу, 15 апреля, однако этого не произошло. В пресс-службе главы региона тогда сослались на срочные технические работы на телецентре. Вместо прямого эфира в тот день провели горячую телефонную линию с участием губернатора.

Татьяна Жаткина
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