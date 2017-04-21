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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
10:26  21 апреля 2017 0

Пермяки просят уйти в отставку омбудсмена, поддержавшего лишение матерей-одиночек пособий

Круглый стол ОНФ. Пермь., павел миков
Павла Микова просят добровольно сложить полномочияФото: Василий Заболотных © URA.RU
новость из сюжета:
В Перми матерей-одиночек лишили права на матпомощь
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В Сети появилась петиция с просьбой к уполномоченному по правам человека в Пермски крае Павлу Микову добровольно сложить полномочия.

«Миков поддержал дискриминирующий одиноких матерей закон Пермского края, высказав мнение, что исключение матерей-одиночек из закона о дополнительных выплатах поможет повысить „социальную ответственность при выборе молодыми семьями, когда они принимают решение о рождении ребенка“», — говорится в петиции.

Составители документа припомнили омбудсмену его скандальное интервью ВВС, в котором тот заявил, что государство не должно поддерживать женщин, выбравших в качестве отцов своих детей безответственных мужчин.

«Подобные заявления неприемлемы для человека, занимающего столь ответственную позицию», — считают авторы петиции. Они заподозрили Микова в том, что он оказывает на женщин давление «с целью принуждения их к выбору того способа организации своей семьи и личной жизни».

Напомним, с 1 января 2017 года в Пермском крае молодые мамы в возрасте от 19 до 24 лет имеют право на получение единовременной выплаты в 60 тысяч рублей. Тратить эти деньги они могут только в детском магазине. Но не все имеют возможность получить такое пособие — оно дается только тем, у чьего ребенка установлен отец.

Автор закона, депутат Сергей Клепцин пояснил, что матери-одиночки не должны получать материальное пособие от государства, поскольку «рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».

Анна Белкина
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