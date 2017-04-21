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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
10:56  21 апреля 2017 0

Уровень Тобола в Кургане продолжает расти, Исеть тоже начала подниматься. ВИДЕО

Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., курган, паводок2017, река тобол
Уровень Тобола достиг 464 смФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За прошедшие сутки уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на 32 см и достиг 464 см над нулевой отметкой поста. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Темп роста Тобола немного увеличился и выше по течению: в районе села Звериноголовское уровень воды вырос на 28 см, достигнув отметки 595 см.

Уровень воды в реках Зауралья на 21 апреля
фото: пресс-служба гуебранатора Курганской области

Остальные реки ведут себя спокойно. В Исети уровень воды продолжает убывать в районе Шадринска, но в районе Катайска и села Мехонское река начался подъем.

Курганцам предоставится возможность увидеть паводок с высоты полета. Группа CompactTV проводит аэросъёмку Тобола.

«Мы сделали полную панораму поймы Тобола. По мере роста уровня воды сможем визуально оценивать, какие места будут топиться в первую очередь», — говорит руководитель студии Константин Романов.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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