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21 апреля 2017
10:47  21 апреля 2017 0

Уральский депутат рассказал, почему отозвал подпись под законопроектом о захоронении Ленина

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, бахметьев виталий
Депутат Госдумы Виталий Бахметьев считает, что общество не готово к решению вопроса о теле ЛенинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Бахметьев, избранный от Челябинской области, опроверг, что на него оказывалось какое-либо давление со стороны руководства «Единой России» для отзыва подписи под законопроектом о захоронении тела Ленина.

«Я отозвал свою подпись сам, — заявил „URA.RU“ депутат. — Потому что понял, общество его не готово к этому».

Ранее появились сообщения, что законопроект, разработанный ЛДПР, под которым поставили свои подписи единороссы Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев, не был согласован с фракцией «Единая Россия». СМИ писали о недовольстве вице-спикера Госдумы Сергея Неверова такой инициативой.

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«Перспектив у законопроекта не было». Единороссы передумали хоронить Ленина

«На меня никакого давления не было, — рассказал „URA.RU“ Виталий Бахметьев. — Есть у меня личное мнение о том, что вопрос о захоронении тела Ленина надо решать. Но я увидел реакцию со стороны общества и сделал вывод, что говорить об этом рано».

Виталий Бахметьев также пояснил, что в законопроекте «О погребении» не было оговорено каких-либо сроков по захоронению тела Ленина. Была только описана процедура. Речь шла о создании межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о захоронении исторических личностей. В числе таких личностей был назван и вождь мировой революции. Сообщение о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея, с захоронением, вызвало бурную дискуссию.

Альбина Золотухина
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