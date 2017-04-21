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Главные новости Челябинской области
11:17  21 апреля 2017 0

На ММК — аврал. Металлургов заставили убирать за собой

ММК. 85 лет. Магнитогорск, зима, крюки, ммк, производство, домна
Территорию огромного предприятия убирают тысячи сотрудниковФото: Илья Московец © URA.RU

Более 30 субботников провели с начала апреля сотрудники подразделений ОАО «ММК», сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. В них приняли участие более 2 тысяч человек.

«Ежедневно в субботниках принимает участие до 400 человек и до 25 единиц техники. Сейчас от мусора и листвы удалось почистить уже 700 тыс. кв. метров газонов и более 150 тыс. кв. метров асфальтового покрытия. С начала месяца с территории предприятия вывезено уже около 2 тыс. тонн мусора», — рассказал ведущий инженер ГСБУ ОАО «ММК» Владимир Колеватов.

Работы по наведению порядка на промплощадке предприятия в порядок после зимы проходят каждый год с 1 по 30 апреля. Для них, в соответствии с заранее составленным графиком, выделяются механизмы, спецтехника и инвентарь.

Комбинат и входящие в Группу ММК предприятия и организации по итогам ежегодного конкурса, проводимого городскими властями, считаются одними из самых благоустроенных. Не стал исключением и прошедший год: на территории комбината, занимающей 275 гектаров, высажено более 28 гектаров цветников. Зелёные зоны засажены кустарниками и деревьями, количество которых увеличивается с каждым годом.

На территории расположены зоны отдыха с фонтанами и беседками. Транспортная сеть имеет дорожные разметки. В числе призеров городского конкурса по благоустройству также и предприятия Группы ОАО «ММК» — ЦРМО-3 ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Огнеупор», ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Шлаксервис».

Алексей Шумов
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