10:55 21 апреля 2017 0

Екатеринбургский метрополитен не прошел антитеррористическую проверку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ходе антитеррористических проверок оперативники смогли спокойно заложить муляжи бомб в метрополитенах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Проверки прошли еще в марте, ФСБ и Ространснадзор протестировали системы видеонаблюдения, рамки, рентгеновские установки и умение служб безопасности выявлять потенциальных террористов.

В городах условные террористы спокойно пронесли «бомбы» в метро и оставили их там. На станциях отсутствовали средства досмотра, а служба безопасности была даже не настроена искать в толпе потенциальных преступников, сообщает портал Life.ru.

Метро в городах проверяли в связи с предстоящими ЧМ-2018 и Кубоком конфедераций по футболу. Неутешительные итоги проверок направят вице-премьеру Игорю Шувалову.

В Екатеринбурге служба безопасности метрополитена без проблем пропустила на станцию «Динамо» «тестового террориста», который спустился в подземку с большой сумкой на плече. Охранник у турникета лениво провел взглядом по пассажиру и багажу, но досматривать не стал. Мужчина беспрепятственно спустился на платформу. Дождался поезда. Пока состав громыхал по тоннелю, пассажир незаметно для остальных спустил с плеча сумку и поставил на пол. На следующей станции он вышел.

На станции «проспект Космонавтов» на мужчину все же обратили внимание «безопасники». Однако охранники уведомили начальство не по каналам экстренной связи, а по электронной почте. Кроме того, сотрудник службы безопасности отправил недостоверную информацию, которая затем не уточнялась.

В Ространснадзоре заявили, что камеры в свердловской подземке не фиксировали, как работают безопасники и что происходит в инженерных помещениях. Случись на станции ЧП — при его расследовании силовики не смогли бы восстановить картину произошедшего. По окончании проверок инспектора буквально закидали метро предписаниями и административными протоколами.

Вопросы безопасности на всех метрополитенах страны привлекли внимание надзорных органов после теракта в петербургском метро 3 апреля. На перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» смертник произвел взрыв в вагоне. Жертвами теракта стали 15 человек. Исполнителем теракта стал террорист, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В Подмосковье ФСБ задержала предполагаемого организатора, земляка Джалилова — Аброра Азимова, чуть позже под арест попал его старший брат, который, как предполагает следствие, финансировал теракт.

Ространснадзор продлил до мая внеплановую проверку метро Санкт-Петербурга, сообщил глава ведомства Виктор Басаргин. Как пишет «Русская планета», он уточнил, что проверка проводится синхронно со следственными действиями. «Идут следственные все вопросы. Когда они закончат, мы параллельно с ними закончим».