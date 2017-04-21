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10:49  21 апреля 2017 0

Срочно! Экс-директора госпредприятия Ямала забрали в СИЗО

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, весы, суд
Глава ГУП "Ямал Инфотех" Манджеев приговорен к отбыванию наказания в колонии общего режимаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд приговорил бывшего главу ГУП «Ямал Инфотех» Дмитрия Манджеева к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Экс-руководитель взят под стражу в зале суда, передает корреспондент «URA.RU». При этом Манджееву также придется вернуть ущерб, нанесенный госпредприятию — 19,3 млн рублей.

Манджеева признали виновным в растрате с использованием служебного положения. Его сообщник предприниматель Владимир Мягков осужден на 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Средства бывшему руководителю ГУПа удалось вывести с помощью фиктивных договоров на оказание картографических услуг. В преступной схеме были задействованы родственники Манджеева. «URA.RU» подробно освещало процесс и схему хищений.

Юлия Фролова
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