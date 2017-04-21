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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
11:07  21 апреля 2017 0

УрФУ оштрафовали из-за футболистов, избитых чеченскими спортсменами

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
После драки во время матча футболиста из УрФУ увезли на "скорой"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет оштрафовали на 9 тысяч рублей из-за драки футбольной команды с соперниками из Чеченского государственного университета во время матча студенческой лиги. Кроме того, уральским футболистам присудили поражение со счетом 0:3.

Аналогично проигравшей признали команду ЧГУ. Грозненцев оштрафовали на 30 тысяч рублей, рассказал «Чемпионату» директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

«Конечно, мы согласны с решением. Наша позиция по данному случаю простая: ситуация совершенно игровая, решения, принятые дисциплинарной комиссией и руководством лиги, подлежат выполнению всеми сторонами», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УрФУ.

Драка на футбольном поле произошла 13 апреля в Москве. Игрок УрФУ несколько раз грубо сыграл против соперника, после чего началась потасовка. В итоге, у одного из уральцев — сложный перелом носа со смещением, другого пришлось увозить на «скорой». Пресс-атташе уральской команды Павел Зорапетян в беседе с нашим агентством назвал произошедшее настоящим избиением игроков УрФУ: «Впятером на одного нападали и били».

Официальный представитель Рамзана Кадырова на Среднем Урале Салаудин Мамаков заявил, что причиной драки могла стать чья-то «хорошая провокация».

Момент драки: 1: 47:00

Сергей Дианов
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