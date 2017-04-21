11:07 21 апреля 2017 0

После драки во время матча футболиста из УрФУ увезли на "скорой" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет оштрафовали на 9 тысяч рублей из-за драки футбольной команды с соперниками из Чеченского государственного университета во время матча студенческой лиги. Кроме того, уральским футболистам присудили поражение со счетом 0:3.

Аналогично проигравшей признали команду ЧГУ. Грозненцев оштрафовали на 30 тысяч рублей, рассказал «Чемпионату» директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

«Конечно, мы согласны с решением. Наша позиция по данному случаю простая: ситуация совершенно игровая, решения, принятые дисциплинарной комиссией и руководством лиги, подлежат выполнению всеми сторонами», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УрФУ.

Драка на футбольном поле произошла 13 апреля в Москве. Игрок УрФУ несколько раз грубо сыграл против соперника, после чего началась потасовка. В итоге, у одного из уральцев — сложный перелом носа со смещением, другого пришлось увозить на «скорой». Пресс-атташе уральской команды Павел Зорапетян в беседе с нашим агентством назвал произошедшее настоящим избиением игроков УрФУ: «Впятером на одного нападали и били».

Официальный представитель Рамзана Кадырова на Среднем Урале Салаудин Мамаков заявил, что причиной драки могла стать чья-то «хорошая провокация».

Момент драки: 1: 47:00