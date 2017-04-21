{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
11:33  21 апреля 2017 0

Выборы пермского губернатора продлятся почти до ночи

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Теперь дачники точно успеют проголосовать за врио губернатора Максима Решетникова. Или за его конкурентовФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
все новости сюжета

В день выборов губернатора Прикамья, которые пройдут в сентябре, участки для голосования будут работать не привычные 12, а 14 часов. О нововведении «URA.RU» рассказали в крайизбиркоме.

Заксобрание накануне в двух чтения приняло законопроект, который вносит ряд дополнений в закон «О выборах губернатора Пермского края». Инициатива принадлежит избирательной комиссии Прикамья.

Изменения обусловлены необходимостью приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством и касаются открытости работы избирательных комиссии, порядка информирования населения о выборах, ведения предвыборной агитации и времени голосования.

В частности, 10 сентября выборы пройдут не в привычное время с 08:00 до 20:00 — голосование продлится до 22:00.

Пресс-конференции по итогам выборов в Пермском крае, вагин игорь
Игорь Вагин ищет способы поднять явку избирателей
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Принятые изменения не только совершенствуют и актуализируют положения закона о выборах губернатора, но и во многом нацелены на удобство и комфорт избирателя. Например, по нашей инициативе время голосования на выборах 10 сентября 2017 года будет увеличено на два часа и продлится до 22.00», — пояснил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Ранее на площадках крайизбиркома и общественных организаций неоднократно поднимался вопрос вероятного снижения явки на выборах из-за дачников — в сентябрьские выходные многие поедут на свои приусадебные участки. Поэтому и родилась идея продлить время голосования на два часа.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров