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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
11:55  21 апреля 2017 0

Жители Курганской области вымирают

Поселок Восточный. Курган, грязь, женщина с коляской
Жители Курганской области стали меньше рожатьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За первые два месяца население Курганской области уменьшилось на 836 человек по естественные причинам, а также на 704 человека — из-за миграции. Обе цифры оказались выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

По официальным данным статистики, на начало марта 2017 года в области проживает 852,6 тыс. человек. За два месяца в Зауралье приехало 3432 человека, уехало 4138 человек. Основная масса миграции — внутренняя. Из-за рубежа в регион приехал всего 291 человек, из них 277 — из стран СНГ.

Плохие показатели по естественной убыли в этом году — из-за низкой рождаемости, поскольку количество умерших в 2016 году было выше, чем за аналогичный период текущего года (2470 и 2340 человек соответственно). За два месяца в Зауралье на свет появилось 1504 ребенка, годом ранее — 1738.

Что касается причин смерти, лидирующее место — за болезнями кровообращения. От этой причины скончалось 1046 человек (в 2016 году — 871). С 362 до 300 снизилась смертность от новообразований. Количество погибших в ДТП выросло с 23 до 30, также больше смертельных отравлений алкоголем — 34 (было 28). Зато существенно снизилось число самоубийств. Если годом ранее с жизнью свели счеты 49 человек, то за два месяца 2017 года зарегистрирован 31 случай.

Татьяна Жаткина
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