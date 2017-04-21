{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
11:37  21 апреля 2017 0

Два московских банка по решению ЦБ остались без лицензий

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Банк России оставил без лицензий еще две кредитных организацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
все новости сюжета

Центробанк отозвал лицензии у банка «Образование» и «ФИНАРС Банк» По размеру активов они занимали 118-е и 495-е места в банковской системе РФ.

Как сообщается на официальном сайте ЦБ, банк «Образование» использовал крайне рискованные бизнес-модели, кроме того значительная часть его активов оказалась низкого качества. Банк также выдавал кредиты компаниям, у которых регулятор заметил признаки «отсутствия реальной хозяйственной деятельности». Также, по данным ЦБ, руководство и собственники банка выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Образование» — один из старейших банков России, он образован в 1991 году в Москве по инициативе крупнейших высших учебных заведений столицы, уточняет радиостанция «Эхо Москвы». Согласно этой информации, банк был средним по размеру активов.

По данным «Федерального агенства новостей», «ФИНАРС банк» лишился лицензии из-за того, что проводил сомнительные транзитные операции, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». В сообщении регулятора подчеркивается, что банк не является участником системы страхования вкладов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров