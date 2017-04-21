11:37 21 апреля 2017 0

Банк России оставил без лицензий еще две кредитных организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк отозвал лицензии у банка «Образование» и «ФИНАРС Банк» По размеру активов они занимали 118-е и 495-е места в банковской системе РФ.

Как сообщается на официальном сайте ЦБ, банк «Образование» использовал крайне рискованные бизнес-модели, кроме того значительная часть его активов оказалась низкого качества. Банк также выдавал кредиты компаниям, у которых регулятор заметил признаки «отсутствия реальной хозяйственной деятельности». Также, по данным ЦБ, руководство и собственники банка выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Образование» — один из старейших банков России, он образован в 1991 году в Москве по инициативе крупнейших высших учебных заведений столицы, уточняет радиостанция «Эхо Москвы». Согласно этой информации, банк был средним по размеру активов.

По данным «Федерального агенства новостей», «ФИНАРС банк» лишился лицензии из-за того, что проводил сомнительные транзитные операции, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». В сообщении регулятора подчеркивается, что банк не является участником системы страхования вкладов.