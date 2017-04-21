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21 апреля 2017
20 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:54  21 апреля 2017 0

Француз едет в Екатеринбург ради громкой драки

В рамках турнира за день пройдет 50 боевПресс-службе AFC

В Екатеринбурге 29 апреля пройдет бой по правилам смешанных единоборств между французом Оливье До Унда и киргизским спортсменом Мыктыбеком Мамасалиевым. Поединок станет главной встречей турнира AFC: «Охотники за головами». В ходе него в целом состоятся 50 боев.

Оливье До Унда — мастер спорта по К-1, победитель турнира 100% Fight, чемпион Франции по савату. Его соперник Мамасалиев — победитель открытого чемпионата мира по MMA 2016, чемпиона Кыргызстана по боксу. Оба бойца выступают в тяжелом весе. Рекорд француза — две победы, два поражения и одна ничья. Рекорд Мактыкбека — более убедителен: в 11 боях он одержал девять побед.

Второй по значимости поединок вечера пройдет в легком весе: Артем Зимагулов из Екатеринбурга выйдет в клетку против Дмитрия Коварского из Санкт-Петербурга. Ранее спортсмены уже встречались на турнире «Ратиборец», тогда по решению судей победителем был признан боец из Санкт-Петербурга. Однако позже решение пересмотрели и вынесли ничейный результат.

«Турнир будет состоять из двух частей — любительской и профессиональной. В рамках первой части пройдет 45 поединков в нескольких весовых категориях. Особенностью этой части станут бои на выбывание, так называемая „восьмерка“, победитель которой проведет три боя за один вечер. Во второй, профессиональной части турнира состоится пять поединков в пяти весовых категориях», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе AFC.

Турнир «Охотники за головами» состоится в субботу на площадке СОК «Арена». Начало в 15:00.

Сергей Дианов
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