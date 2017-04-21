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Главные новости Челябинской области
12:00  21 апреля 2017 0

В новом районе Челябинска — громкое убийство. Жители пишут обращение генералу Сергееву. ФОТО

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Очевидцы возмущены неторопливостью "скорой" и полицейскихФото: depositphotos.com © URA.RU

В новом микрорайоне Челябинска Парковый-2 произошло очередное громкое убийство. Жители выкладывают в соцсетях фото предполагаемого преступника, зарезавшего посетителя магазина «Красное и Белое», и собирают подписи под обращением о постоянном полицейском патрулировании территории.

ЧП произошло вечером 20 апреля возле алкомаркета на улице Петра Столыпина, 11. Посетители магазина повздорили между собой, выясняя, кто из них «оборванец». Один из них, выйдя на улицу, ударил оппонента ножом, бросил оружие и убежал.

«Они что-то громко говорили в глубине и почти сразу вышли, я на кассе была. Потом он вернулся, истекая кровью. Заняло все минуты две, не больше», — рассказывает одна из свидетельниц на официальной странице микрорайона в соцсети. «Не вынесла там стоять, жутко, когда прямо при тебе человека пырнули, и на его месте мог быть любой! (А главное, что так долго едет „скорая“. Парень, который держал рану, ты супер, молодец! Если человек останется жить, то точно благодаря тебе!» — дополняет ее другая.

К сожалению, медикам спасти жизнь раненого не удалось. Как сообщили «URA.RU» в полиции города, материалы об инциденте были переданы в Следственный комитет. Сейчас возбуждено и расследуется дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийца объявлен в розыск, добавили агентству в региональном СКР.

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Возможно, кому-то известен седой мужчина на заднем плане Фото: паблик «Парковый 2 Микрорайон Челябинска», «ВК»

31 декабря 2016 года микрорайон был взбудоражен известием о жестоком убийстве местного жителя и работника управляющей компании Олега Коновалова. Уроженец Таджикистана, которому мужчина сделал замечание за хамски припаркованный автомобиль, вошел за ним в подъезд и всадил отвертку в голову. Врачи около месяца пытались спасти жизнь пострадавшего, но оказались бессильны — в последний путь его провожали всем районом.

«За 4 месяца уже два убийства! В народе наш маленький район называют не „Парковый 2“, а „Нарковый 2“! В каждом доме по 2-3 разливухи!» — возмущаются в соцсетях местные жители. На официальной страничке во «ВКонтакте» сейчас идет активная агитация за отправку обращения в ГУ МВД по Челябинской области о работе на территории района постоянного патруля полиции.

Тем временем местные жители требуют помощи у силовиков
Скрин: паблик «Парковый 2», «ВК»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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